نائب محافظ قنا يلتقي أعضاء برلمان شباب مصر

استقبل الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم، أعضاء برلمان شباب مصر بمحافظة قنا لمتابعة فعاليات مُنتدى الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "فيما يفكر الشباب.. الحوار من الشباب للشباب" بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية ، وذلك بحضور محمد محمود رئيس برلمان شباب مصر، وماجد ميخائيل رئيس الهيئة البرلمانية بمحافظة قنا ومجموعة من أعضاء برلمان شباب مصر.

وأوضح نائب محافظ قنا أن فعاليات مُنتدى الحوار الوطنى للشباب بدأت منذ يوم ١٩ مارس الجاري وتستمر حتي يوم ١٧ أبريل المقبل بمقار مراكز الشباب في المدن، وتتناول ثلاثة محاور رئيسية (السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي) ومن خلالها يتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.

وأضاف عمر أن الرئيس السيسى، يعطي اهتمام كبير بالشباب ودمجهم في منظومة العمل الوطني وتمكينهم فى جميع المجالات، وإطلاق عدد من المبادرات والتوجيهات لدعم الشباب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا.