ضبط شخص بحوزته 12 كيلو لمخدر الهيدرو في شمال سيناء

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ألقى قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن شمال سيناء، القبض على شخص بحوزته 12 كيلو لمخدر الهيدرو؛ بقصد الاتجار في شمال سيناء.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن شمال سيناء من ضبط شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة بئر العبد- حال تواجده بمحيط سكنه، وبحوزته (كمية من الهيدرو وزنت 12 كيلو، مبلغ مالى، هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة نشاطه الإجرامى، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (350 ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.