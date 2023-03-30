مصرع شاب بطلق ناري في أبو قرقاص بالمنيا

لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطلق ناري داخل منزله بإحدى قرى مركز أبو قرقاص في ظروف غامضة.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، بوصول "ع.م" 24 عامًا، مقيم في إحدى قرى مركز أبو قرقاص، إلى المستشفي المركزي جثة هامدة.



وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وفاة الشاب إثر إصابته بطلق ناري خرطوش بالبطن، في ظروف غامضة.



وتم التحفظ علي الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وطلبت استعجال تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الحادث.