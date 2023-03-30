بيطري الغربية: تحصين 230 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

قال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم الخميس، 230 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2023.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألفا و554 حيوانا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، مؤكدا اتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا إلى أن التحصينات آمنة وفعالة ومتوفرة.