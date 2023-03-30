رد الإعلامي تامر أمين عن الفيديو الذي تحدث فيه عن إمكانية أكل لحم الحمير، قائلًا: «قعدت اتفرج على الفيلم العربي اللي حصل على موضوع الحمير والخيول ومرضتش أعقب.. نحن في زمن السوشيال ميديا بامتياز فهى صاحبة الحقيقة المطلقة»- بحسب تعبيره.



وفاجئته الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها «العرافة» المذاع على قناة «المحور»، مساء الخميس، بفيديو من برنامجه على قناة النهار يتسائل فيه لماذا لا يأكل الناس لحم حمير؟



ووجهت حديثها قائلة: «إنت قلت إنك مجبتش سيرة الحمير والكلام كله كان خيول في خيول.. أديك جبت سيرة الحمير»- على حد قولها.



وأكد أنه كان يطرح تساؤلا ولم يدع المصريين لأكل الحمير، لافتًا إلى أن حديثه في الفيديو كان بأسلوب استفهامي تحقيقي؛ ما دفعه للاستعانة بالرأي العلمي والذي أكد أن تناول لحوم الخيول لا تسبب مشاكل صحية.



وسألته الإعلامية عن سبب حذف القناة الفيديو، أوضح أنه سأل وكان الرد «السوشيال ميديا»، قائلًا: «القناة خافت من غول السوشيال ميديا وخافت عليا»- على حد قوله.



وواجهته بسمة وهبة بفيديو آخر منذ 7 سنوات يتحدث فيه عن ضرورة الرقابة على الجزارين الذين يذبحون الحمير، وسألته عن سبب تغير موقفه، رد قائلاً: «عشان احنا خدنا عليه خلاص.. ولا أقبل أكله بس غالبا أكلته».