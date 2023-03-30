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مادلين طبر: فكرت في التخلص من حياتي لهذا السبب

شيماء رزق
نشر في: الخميس 30 مارس 2023 - 11:31 م | آخر تحديث: الخميس 30 مارس 2023 - 11:31 م
كشفت الفنانة مادلين طبر، عن مدى علاقتها القوية وارتباطها بأخيها «جورج»، وذلك قب وفاته، قائلة: «هو كان عشقي وغرامي وحبي كله وكان هناك حالة عشق وكان بيقولي مش هتجوز غير واحدة زيك أو زي الفناة الإسطالية كلوديا كاردينالي»- على حد قولها.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «خط أحمر»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أنها تأثرت بشكل كبير بعد وفاة أخيها لدرجة تفكيرها في التخلص من حياتها.

وعلقت: «فكرت في إني أموت وأتخلص من حياتي لإني متخيلتش الحياة من غيره ..ووجع الفراق عيشته كتير مع خالتي ووالدي وأمي»- بحسب تعبيرها.

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