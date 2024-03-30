الاستعلام عن الحالة الصحية لـ6 أشخاص أصيبوا في انفجار داخل مركب نيلي بالدقي

أمرت النيابة الكلية بجنوب بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ6 أشخاص أصيبوا في انفجار كوب زجاجي كبير داخل مركب نيلي بمنطقة الدقي وكلفت المباحث بالتحريات حول الواقعة.



تلقى المقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادثة.



وفور تلقي البلاغ، هرعت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث. وبعد التحقيقات، تبيّن أن الحادثة وقعت أثناء سير المركب عندما انفجر كوب زجاجي كبير، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص، بينما نجا 12 آخرون كانوا على متن المركب.



تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد، وفتحت النيابة العامة تحقيقا شاملا للوقوف على ملابسات الحادثة.