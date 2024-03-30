كشف غموض العثور على جثة سائق بها آثار حريق أسفل سور الطريق الدائري بالجيزة

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الجيزة في كشف غموض العثور على جثة سائق بها آثار حريق أسفل سور الطريق الدائري في الجيزة.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور - أسفل سور الطريق الدائري بدائرة القسم ووجود آثار حريق بالجسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، ومباحث الجيزة، بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم.

وتم ضبطهما وأقر أحدهما بوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه قام على إثرها بالاتفاق مع الثاني على استدراج المجني عليه لشقة أحدهما بزعم إنهاء تلك الخلافات، وتعديا عليه وإيثاقه وخنقه حتى فارق الحياة، والاستيلاء على "مفتاح شقة المجني عليه - هاتفي محمول"، والتوجه لمسكن المجني عليه وسرقة "بعض المتعلقات الشخصية - فرد محلي" واستعانا بإحدى الفتيات "صديقة أحدهما" لنقل الجثمان، واتصلوا بسائق تروسيكل "حسن النية" بدعوى نقل بعض المخلفات من الشقة، ولدى وصولهم لمكان العثور سكبوا كمية من البنزين على الجثة وأضرموا النيران بها.

وأرشدوا عن المسروقات والسلاح الناري لدى شخص - مقيم بالعمرانية - تم ضبطه والسلاح الناري.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.