رابطة الأندية: دخول الجماهير للمباريات سيكون بالسعة الكاملة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة اليوم السبت، اقتراب السماح للجماهير الدخول بالسعة الكاملة للمدرجات في في المباريات المقبلة ببطولة الدوري وكأس مصر عن الموسم الجاري 2023-2024.

صرح دياب لقناة أون تايم سبورتس قائلا:" أتوجه بالشكر للجهات الأمنية على موافقتها زيادة أعداد الجماهير الفترة المقبلة بعد غيابهم سنوات عن المدرجات".

أضاف:" عندما تولينا مهمة رابطة الأندية لم يكن هناك يسمح بدخول جماهير في المباريات ولكننا حاليًا وصلنا لدخول 20 ألف مشجع".

أتم:" قريبًا الجماهير ستحضر المباريات بالسعة الكاملة، ومباراتي منتخب مصر الأخيرة الودية أمام نيوزيلاندا وكرواتيا كانت خير دليل على ذلك".

وشهدت مباراة مصر وكرواتيا الودية الدولية ببطولة كأس العاصمة حضور ما يقرب من 70 ألف مشجع في مدرجات ملعب ستاد مصر بالعاصمة الإدارية.