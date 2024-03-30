طاهر يكشف تعليمات كولر في مواجهة سيمبا

كشف طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي، عن تعليمات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قبل إشراكه بديلًا في مباراة سيمبا بدوري الأبطال.

الأهلي فاز على مستضيفه سيمبا التنزاني بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الجمعة، على ملعب بنجامين مكابا، ضمن منافسات الذهاب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال طاهر محمد طاهر في تصريحات عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «النتيجة جيدة، كان من المهم العودة للقاهرة بشباك نظيفة بجانب أننا نجحنا في التسجيل، وأتمنى أن يساعدنا الهدف على حسم التأهل في القاهرة».

وأضاف: «تغلبنا على الأجواء الصعبة في تنزانيا، وأشكر اللاعبين على الأداء الجيد، والمجهود».

وأوضح: «كولر طالبني إلى جانب رضا سليم بمساندة الظهيرين، والتركيز في الجانب الدفاعي، ونجحنا بالفعل في هذه الجزئية، فلعب سيمبا تركز أكثر من عمق الملعب».

وتابع: «مباراة القاهرة ستكون مختلفة في ظروف مغايرة لكن التأهل في أيدينا، وسيكون لكولر دور كبير في تحضيرنا للقاء، ولابد أن نسجل أكثر من هدف لقتل المباراة مبكرا، وحسم التأهل».

وأتم: «اعتدنا دوما على دعم جماهير الأهلي لنا في كل المباريات ونجحنا في إسعادهم في هذه المباراة».

ويستضيف الأهلي فريق سيمبا في مباراة الإياب يوم الجمعة المقبلة 5 أبريل في ملعب ستاد القاهرة الدولي، حيث يحتاج للفوز أو التعادل لتأكيد تأهله للدور نصف النهائي.