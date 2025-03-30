بيسيرو ونجوم الزمالك يشاركون في تهنئة خاصة بعيد الفطر المبارك

تصدر البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك فيديو تهنئة خاصة من النادي للشعب المصري، بمناسبة عيد الفطر المُبارك.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على "إكس"، فيديو شارك فيه مدرب الزمالك بيسيرو التهنئة، حيث قال: "عيد سعيد لكل المصريين، وبالأخص جماهير الزمالك".

كما شارك في التهنئة أيمن عبدالعزيز المدرب المساعد، ونجوم الفريق سيف الدين الجزيري وعبدالله السعيد وناصر ماهر، وناصر منسي، ومحمود جهاد، بالإضافة إلى أحمد الجفالي".

يذكر أن الزمالك تنتظره مواجهة هامة خلال عيد الفطر المبارك، عندما يحل ضيفاً على ستيلينبوش الجنوب أفريقي يوم الأربعاء المُقبل في ذهاب دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.