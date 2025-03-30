انتشار تطبيق التراسل سيجنال بعد فضيحة تسريب محادثة مسئولي الحكومة الأمريكية

شهدت متاجر التطبيقات إقبالا قويا على تنزيل تطبيق التراسل والتواصل الاجتماعي "سيجنال" خلال الأيام الماضية.

جاء ذلك بعد الكشف عن قيام كبار مسئولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنهم نائب الرئيس جيه.دي فانس ووزير الدفاع بيتر هيجسيث ومستشار الأمن القومي مايك والتز بمناقشة خطط قصف جماعة الحوثيين اليمنية عبر مجموعة محادثة على تطبيق سيجنال.

وقد تمت إضافة جيفري جولدبرج رئيس تحرير مجلة أتلانتك الأمريكية عن طريق الخطأ إلى هذه المجموعة التي يفترض أنها شديدة السرية، مما سمح له بالإطلاع على مناقشات شديدة السرية والخطورة بين المسؤولين، ثم نشر أجزاء منها بعد ذلك.

جاءت هذه الفضيحة الأمنية الكبرى للحكومة الأمريكية نتيجة خطأ من جانب المسئولين الحكوميين دون أي خطأ ولا مسئولية على تطبيق سيجنال، لأنه لم يتعرض للاختراق ولا التعطل، وإنما جاء الخطأ من جانب مستشار الأمن القومي الذي أضاف الصحفي إلى المجموعة عن طريق الخطأ، وهو خطأ يفترض أن تكون بروتوكولات الأمن الحكومية قادرة على تجنّبه إذا ما تم اتباعها بالفعل.

وعندما نشرت مجلة أتلانتيك، تقريرها عن إضافة رئيس تحريرها إلى هذه المجموعة السرية الحكومية على تطبيق سيجنال واطلاعه على المناقشات شديدة السرية، ارتفعت تنزيلات تطبيق سيجنال عالميًا من متجري آب ستور للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس وجوجل بلاي لأجهزة أندرويد بنسبة 28% عن المتوسط اليومي خلال الثلاثين يومًا الماضية، وفقًا لشركة تحليلات التطبيقات آب فيجرز.

وارتفع عدد التنزيلات في الولايات المتحدة، بنسبة 45%، وفي اليمن بنسبة 42%.

وكان تطبيق سيجنال قبل هذه الفضيحة يحتل المرتبة 50 بين تطبيقات التواصل الاجتماعي في اليمن، لكنه صعد إلى المرتبة التاسعة يوم الاثنين الماضي.

يذكر أن جميع الاتصالات على سيجنال مشفرة، ما يعني أن المشاركين في الدردشة وحدهم هم من يمكنهم رؤية الرسائل النصية - حتى العاملين في سيجنال لا يستطيعون معرفة ما يتحدث عنه المستخدمون. لكن سيجنال مصمم ليكون منتجًا استهلاكيًا للمراسلة الآمنة، وليس مكانا لمناقشة الخطط العسكرية الحكومية.

ورغم أن وزير الدفاع الأمريكي هيجسيث قال إنه لم تتم مناقشة "خطط حرب" في دردشة سيجنال، فقد نشر موقع أتلانتيك رسائل تُظهر هيجسيث وهو يقدم تفاصيل حول توقيت الهجمات، بالإضافة إلى الأسلحة والطائرات التي سيتم استخدامها.