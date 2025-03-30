وزير الري يتابع آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس ياسر الشبراخيتي، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

وصرح الدكتور سويلم، في بيان اليوم الأحد، بأن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز 75%، مشيراً إلى أنه فيما يخص قناطر بحر يوسف والتي تخدم زمام 850 ألف فدان في محافظات المنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة، فقد تم الانتهاء من تنفيذ المنشأ الخرساني والكوبري ومجموعة بوابات التحكم ومنظومة التشغيل الهيدروليكية للقنطرة، وجارٍ تنفيذ الطريق أعلى السد الدائم لبحر يوسف.

قناطر حجز الإبراهيمية

وفيما يخص قناطر حجز الإبراهيمية، فقد تم تنفيذ قناة التحويلة والسد المؤقت بالستائر المعدنية، وتركيب وتشغيل منظومة التجفيف، والانتهاء من تنفيذ خوازيق الأساسات من الخرسانة المسلحة، وجارٍ تنفيذ جسم القنطرة من الخرسانة المسلحة، حيث تم الانتهاء من الحوائط الخرسانية (البغال والحوائط الجانبية)، والتجهيز لصب الكوبري والبلاطة العلوية لمنصة التشغيل.

كما تم الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة لكل من قنطرة الديروطية وقنطرة البدرمان، وتركيب البوابات ومنظومة التشغيل.

وفيما يخص قناطر أبو جبل والساحلية وإيراد الدلجاوي، فقد تم تنفيذ الأساسات والستائر القاطعة للمياه أسفل المنشأ، وأعمال الخرسانة المسلحة لجسم القناطر وحائط الحماية والتوجيه بالستائر المعدنية، وتم تركيب البوابات ومنظومة التشغيل.

كما يجرى صب سقف مبنى غرفة التحكم الرئيسية والتشغيل، فيما يجرى نهو حوائط مبنى غرفة الصيانة وعلب التجفيف.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع المهم يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، ويهدف لتحسين عملية الري في زمام ١.٦٠ مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد هي (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي.