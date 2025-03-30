ترامب يهدد بقصف إيران وفرض رسوم جمركية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران ستتعرض لقصف "لا مثيل له" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وكشف ترامب، في حديث اليوم لشبكة NBC، أن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين يجرون محادثات في الوقت الراهن.

وأكد ترامب: "قد تتخذ إجراءات تصعيدية ضد إيران، تشمل فرض رسوم جمركية جديدة، بالإضافة إلى توجيه ضربات عسكرية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي".

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية الأمن القومي الأمريكي، وردع ما وصفه بـ"التهديدات المتزايدة" من قبل خصوم واشنطن.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال في أوائل مارس إنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أشار فيها إلى أنه يفضل إبرام اتفاق مع طهران بشأن قضية البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح ترامب أن واشنطن تدرس طريقتين محتملتين لحل القضية النووية الإيرانية، إحداهما عسكرية والأخرى دبلوماسية، مؤكدًا أن بلاده تفضل المفاوضات.