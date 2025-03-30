شيع مئات الفلسطينيين جثامين شهداء جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة، بعد العثور على جثامينهم.

ووصلت جثامين شهداء الدفاع المدني إلى مستشفى ناصر في خان يونس، قبل أن يُؤدى عليها صلاة الجنازة، وأعقب ذلك تشييع الجثامين.

لحظة وصول جثامين الهلال الأحمر والدفاع المدني الذين أعدمهم الاحتلال في رفح إلى مستشفى ناصر بخانيونس pic.twitter.com/3H8iGnFwL3 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 30, 2025

وداع شهداء الهلال الأحمر والدفاع المدني الذين أعدمهم الاحتلال في رفح pic.twitter.com/XP6dyhwAGt — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 30, 2025

وفي وقت سابق من اليوم، استنكرت وزارة الصحة في غزة، الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال باستهدافه للمسعفين والطواقم الطبية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء أدائهم مهامهم الإنسانية في محافظة رفح قبل أيام.

وقالت الوزارة في بيان، مساء الأحد، إنه تم انتشال جثامين 8 مسعفين منهم اليوم بعد فقد الاتصال بهم على مدار الأيام السابقة، موضحة أن جزءًا من هذه الجثامين كانت مقيدة وتعرضت لإطلاق نار في الصدر ودفنوا عبر حفرة عميقة لعدم الاستدلال عليهم.

وطالبت المنظمات الأممية والجهات الدولية و المعنية بإجراء تحقيق عاجل في هذه الجرائم، ومحاسبة الإحتلال على ارتكابها.

وأكدت صحة غزة، ضرورة توفير الحماية للطواقم الطبية، وضمان وصولهم الآمن وتقديم الخدمة إلى المحتاجين بما كفلته ونصت عليه القوانين الدولية.