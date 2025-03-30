إقالة ماركو روزه من تدريب لايبزيج رسميا

أعلن نادي لايبزيج الألماني إقالة ماركو روزه، المدير الفني للفريق الأول من منصبه، في ظل سلسلة من النتائج السلبية للفريق.

وجاء في بيان رسمي من لايبزيج: "يعلن النادي إقالة المدرب ماركو روزه من منصبه بشكل فوري، كما تم إعفاء مساعديه ألكسندر تسيكلر، ماركو كورث، وفرانك جايديك، بالإضافة إلى فرانك إيهليج، مدير شؤون اللاعبين المحترفين".

وأضاف البيان: "سيكشف النادي قريبًا عن هوية المدرب الذي سيتولى قيادة الفريق حتى نهاية الموسم".

وقال مارسيل شيفر، المدير الرياضي للايبزيج في تصريحات رسمية: "لقد آمنا طويلاً بالمشروع مع ماركو وفريقه، وحاولنا حتى اللحظة الأخيرة إحداث التغيير المطلوب معًا".

وأتم مارسيل شيفر تصريحاته قائلًا: "بالنظر إلى التطورات الأخيرة وغياب النتائج الإيجابية، أصبحنا مقتنعين بأننا بحاجة إلى دفعة جديدة لتحقيق أهدافنا هذا الموسم.. نشكر ماركو وفريقه التدريبي على جهودهم وإنجازاتهم خلال العامين ونصف الماضيين".

وكان ماركو روزه قد تولى تدريب لايبزيج قبل أكثر من موسمين ونصف الموسم، وقاد الفريق في 125 مباراة، ونجح في التأهل لدوري أبطال أوروبا مرتين، وتُوج معه بكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني.