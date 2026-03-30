رويترز: من المتوقع عودة الإنتاج بحقل الشرارة الليبي إلى مستوياته الطبيعية خلال 48 ساعة

أبلغ مهندسان ميدانيان رويترز اليوم ​الأحد بأن من المتوقع ‌عودة الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الليبي ​إلى مستوياته الطبيعية ​خلال 48 ساعة.

وتوقف الإنتاج ⁠في الحقل تدريجيا عقب ​انفجار نتيجة حريق ​بأحد خطوط الأنابيب التابعة له هذا الشهر.

حقل الشرارة من ​أكبر مناطق إنتاج ​النفط في ليبيا، إذ تتراوح ‌طاقته ⁠الإنتاجية بين 300 ألف و320 ألف برميل يوميا. ويرتبط الحقل بمصفاة ​الزاوية ​التي ⁠تبلغ طاقتها الإنتاجية 120 ألف برميل ​يوميا وتقع على ​بعد ⁠نحو 40 كيلومترا من غرب العاصمة طرابلس.