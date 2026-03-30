هندسة المطرية تستضيف اجتماع لجنة قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة العاصمة

استضافت كلية الهندسة بالمطرية، اجتماع لجنة قطاع شئون التعليم والطلاب، بمشاركة وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب من 23 كلية بالجامعة.

وعُقد الاجتماع، برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واللواء محمد عبد الحفيظ أبو شُقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، إلى جانب وكلاء الكليات؛ لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بتطوير العملية التعليمية وتعزيز جودة الخدمات الطلابية.

وجاء تنظيم الاجتماع تحت رعاية الدكتور عمرو عبد الهادي، عميد كلية الهندسة بالمطرية، وبإشراف الدكتور وليد عبد الهادي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، في إطار الدور البارز الذي تضطلع به الكلية في دعم التعاون الأكاديمي بين كليات الجامعة.

وشهد الاجتماع، مناقشات موسعة حول سبل تحسين جودة التعليم، وتبادل الخبرات بين الكليات، بما يتماشى مع رؤية الجامعة نحو التميز الأكاديمي والتطوير المستمر.