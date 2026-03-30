الركراكي الأوفر حظا لتولي تدريب السعودية قبل مونديال 2026

بات وليد الركراكي، الإطار الوطني السابق للمنتخب المغربي، الأقرب لتولي مهمة القيادة الفنية لـالمنتخب السعودي، بعد رحيل الفرنسي هيرفي رينارد، وذلك استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وأكدت تقارير سعودية أن الاتحاد يسعى لحسم ملف الجهاز الفني قبل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق البطولة، بعد الخسارة الثقيلة أمام منتخب مصر برباعية نظيفة، والتي كشفت عن الثغرات الفنية في صفوف الفريق.

ويُعد الركراكي خيارًا مميزًا لما يمتلكه من خبرة دولية، أبرزها قيادته للمنتخب المغربي ونجاحه التاريخي في مونديال قطر 2022، ما يجعله مؤهلاً لإعادة “الأخضر” للمنافسة القوية على المستوى العالمي.

وكانت إدارة الاتحاد السعودي قد تواصلت أيضًا مع الإيطالي روبرتو دي زيربي والبرتغالي روبين أموريم، بينما اعتذر الإسباني تشافي هيرنانديز عن المهمة لرفضه العمل في ظل ضيق الوقت.

يُذكر أن السعودية وُضعت في المجموعة الثامنة لكأس العالم 2026 إلى جانب منتخبات كاب فيردي، أوروغواي، وإسبانيا، ما يفرض على الجهاز الفني الجديد تحديًا كبيرًا قبل انطلاق البطولة.