المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية: لا مانع من تولي نتنياهو لرئاسة الحكومة

أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، أنه لا يرى أي سند قانوني لإبطال اتفاق تشكيل الائتلاف الحكومي الموقع بين رئيس حكومة تصريف الأعمال زعيم حزب "ليكود" بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان السابق زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني جانتس.

وأوضح مندلبليت، في رأيه القانوني الذي أرسله إلى محكمة العدل العليا، أنه "على الرغم من الصعوبات القانونية، فلا مانع من أن يتولى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة المقبلة رغم لوائح الاتهام المقدمة ضده".

وأضاف أنه "لا داعٍ في هذه المرحلة من إلغاء الاتفاق" بين نتنياهو وجانتس.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الأسبوع المقبل في 8 التماسات رفعت إليها ضد الاتفاق الائتلافي وضد تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل شهدت بصورة غير مسبوقة إجراء 3 انتخابات خلال عام واحد، كان آخرها في مارس الماضي.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو في اتهامات الفساد في أواخر مايو.