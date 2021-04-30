الرئيس السيسي: سوق السيارات الجديد سيعمل طوال الأسبوع والافتتاح خلال 4 شهور

أوصى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يكون المجمع الجديد لسوق السيارات البديل، الذي يقام حاليا على طريق (القاهرة/العين السخنة)، صالحا للعمل على مدار الأسبوع وليس يوم الجمعة فقط كما هو الحال في سوق السيارات الحالي بمدينة نصر.

ووعد الرئيس السيسي بالانتهاء من العمل في إقامة السوق الجديد خلال الفترة من 3 إلى 4 شهور، ليكون السوق ليس له مثيل ليخدم المواطنين على أفضل وجه.

كما أوصى خلال الجولة التفقدية، التي قام بها لبعض قطاعات الطريق الدائري الأوسطي الذي يربط بين مدن شرق وغرب القاهرة، أن يكون سوق السيارات الجديد متكاملا يشمل كافة الخدمات بما فيها الشهر العقاري والمرور والبنوك، لينهي المستفيدون من السوق كافة المعاملات في مكان واحد، مطالبا بأن يكون سوق السيارات الجديد على أعلى مستوى.

وخلال لقائه بعدد من المواطنين، استمع الرئيس السيسي إلى مطالب المواطنين وما يحتاجونه من خدمات في سوق السيارات الجديد، وأكد أنه يسعى إلى توفير كل ما يحتاجونه المواطنون من خدمات في هذا السوق، وتوفير مناطق انتظار وأماكن للفحص والتسجيل والبنوك والكافيتريات والمطاعم ومراكز الصيانة وخدمات امن مطافئ واسعاف؛ بالإضافة إلى إقامة معارض سيارات جديدة بالإضافة إلى سوق المستعمل.

ومن ناحية أخرى، أوصي الرئيس بألا تقل المداخل والمخارج المؤدية إلى الطريق الدائري الأوسطي وغيره من الطرق السريعة والحرة عن 3 حارات.

كما أوصى بإقامة حواجز بين قطاعات الطريق الدائري وترعة المريوطية لزيادة عوامل الأمان.