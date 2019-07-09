مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بين سيارتين بنفق الشهيد أحمد حمدي

لقى شخص مصرعه وأصيب ٥ آخرون إثر حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل بمفارق نفق الشهيد أحمد حمدي، اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين وجثمان المتوفي إلى مستشفى السويس العام.

وكان محمد الألفي، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بمفارق نفق الشهيد أحمد حمدي اتجاه عيون موسى طريق شرم الشيخ، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 أخرين.

على الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي رئيس مرفق الإسعاف في السويس، بالدفع بـ ٦ سيارات لنقل المصابين من موقع الحادث إلى مستشفى العام.

من جانبه، قال مصدر طبي في السويس، أن أسماء المصابين بحسب بياناتهم الشخصية هم "أحمد محمد عبد الفضيل "32 سنة" اشتباه نزيف بالمخ وسحجات وكدمات، ومحمد صابر وهبه "35 سنة" جرح قطعي بالرأس 5 سم مع كدمات بالجسم، وأحمد إبراهيم قرني "26 سنة" جرح متهتك بالقدم اليسري مع كسر بالضلوع، وحسن شعبان عبد الجليل "18 سنة" اشتباه كسر بالزراع الأيسر ومع سحجات بالجسم، ومحمود صبري وهبه "27 سنة" اشتباه كسر بالقدم اليمني وسحجات بالجسم، لافتا إلى أن المتوفى هو أحمد ربيع جمال "65 سنة".