ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني آفاق التعاون الثنائي ومجمل القضايا الإقليمية والدولية

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، مجمل القضايا الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد السعودي لرئيس وزراء باكستان، في مقر الديوان الملكي بقصر السلام، حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، إلى جانب بحث آفاق التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتنميته وتطويره في مختلف المجالات.

وحضر الاجتماع، من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

فيما حضر من الجانب الباكستاني كل من وزير الخارجية بلاول بهوتو زرداري، ووزير الدفاع خواجه محمد آصف، ووزير المالية والإيرادات الدكتور مفتاح إسماعيل، ووزيرة الإعلام مريم أور نكزيب، ونائب وزير الخارجية سهيل محمود، والسفير لدى المملكة أمير خرم راتور، وعدد من المسؤولين.