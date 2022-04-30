رابطة الأندية: العدل بين كل الأندية أساس اختيار المتأهلين لبطولات إفريقيا

رد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، على التصريحات المتداولة بشأن مجاملة نادي فيوتشر، بشأن الفرق المتأهلة لمسابقة الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا أن العدل أساس اختيار الأندية المتأهلة لبطولات الكاف.

وقال دياب في تصريحات تلفزيونية: «كنا نعرف أننا سنواجه هذه المشكلة نتيجة تراكم المواسم السابقة، ولذلك وضعنا في اللائحة بند يعدل بين الأندية».

وأوضح: «الفرق المتأهلة ستتحدد قبل يوم 30-6 أو حتى تتساوى كل الأندية في المباريات المؤجلة».

وشدد: «حددنا بند بأن تلعب كل الفرق مباريات متساوية وألا توجد مواجهات مؤجلة لأي فريق لكي نحسم الفرق المتأهلة للبطولات الإفريقية».

وواصل: «الرابطة لن تحيد عن العدالة بين جميع الأندية، وإن شاء الله ننتهي من هذا الموسم بما فيه من تراكمات ومن بعده تنضبط الأمور».

وأتم: «نتضامن مع الأندية بشأن شكواها من التحكيم، ومن حقهم طلب استقدام حكام أجانب، الشكاوى التي تصل لنا كثيرة من الأندية، ودائمًا نتواصل مع لجنة الحكام من أجل التطوير».