محافظ الفيوم يوقع عقدا لهيئة الأبنية التعليمية لتنفيذ مشروعات خدمية بحياة كريمة

وقع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عقدًا يتضمن تنفيذ فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالفيوم، عددًا من المشروعات الخدمية، ورفع كفاءة عدد من المنشآت بمركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.



وأشار محافظ الفيوم، إلى أن المشروعات التي سيقوم فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتنفيذها تشمل "سوق وموقف للسيارات بقرية الغرق، وتطوير نقطة إطفاء بقرية قلمشاة بمركز إطسا، بالإضافة إلى تطوير سوق قرية النزلة، واستكمال موقف يوسف الصديق، ورفع كفاءة نقطة إطفاء قارون بمركز يوسف الصديق وذلك بتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه.



وأضاف المحافظ، أن اختيار الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتنفيذ هذه المشروعات، يأتي في إطار حرص المحافظة على إنهاء كل المشروعات في مواعيدها المقررة، فضلاً عن خبرات الهيئة في تنفيذ العديد من المشروعات المشابهة وما تمتلكه من متخصصين في تنفيذ الأعمال بالمواصفات المطلوبة.