صحيفة: فنلندا والسويد تحسمان قرار الانضمام للناتو منتصف الشهر المقبل

نقلت صحيفة "التا سانومات" عن رئيس فنلندا ساولي نينيستو قوله إن بلاده والسويد ستتخذان قرارا حول ما إذا كانتا ستنضمان إلى حلف شمال الأطلسي(ناتو) أم لا قبل اجتماع رسمي مع نظيره السويدي، في منتصف مايو المقبل.

وبدأت الدولتان الاسكندنافيتان مداولات جادة بشأن انضمامهما إلى الحلف بعد أن تسبب الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير الماضي، في تحول جذري في الرأي العام، لصالح الناتو في الدولتين، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وانضمام الدولتين إلى الناتو سيضعهما تحت مظلة دفاعية جماعية ويردع هجمات محتملة عليهما.

ومن المقرر أن يتوجه نينيستو إلى ستوكهولم فى زيارة تستغرق يومين في17 مايو المقبل، للقاء ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف، بالإضافة إلى صانعي سياسة وشخصيات مرموقة.

وكانت وسائل إعلام في البلدين قد نقلت الأسبوع الماضي عن مصدر لم تكشف عن هويته قوله إن فنلندا وافقت على اقتراح من جانب الحكومة السويدية للإسراع من عمليتها، بحيث يتسنى للجارتين تقديم طلبات للانضمام إلى الناتو في نفس الوقت في منتصف مايو المقبل.