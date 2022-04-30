الرئيس الصيني يتعهد بتنمية صحية لرأس المال ومزيد من الإصلاحات

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دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى بذل الجهود لتنظيم وتوجيه التنمية الصحية لرأس المال في الصين وفقا للقانون، وإفساح المجال للدور الإيجابي لرأس المال كعامل إنتاج مهم.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت أن الرئيس الصيني، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أدلى بهذه التصريحات خلال كلمته التي ألقاها أمام جلسة دراسة جماعية للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أمس الجمعة.

وأوضحت وكالة أنباء بلومبرج أن الرئيس الصيني تعهد أيضا بتعميق الإصلاحات في سوق المال لإعطاء مساحة أكبر لتنمية أنواع مختلفة من رأس المال.

كما أكد شيء موقف بكين من الحيلولة دون "توسع غير منظم" لرأس المال، وعلى التزام الحيطة في مواجهة المخاطر المالية.

ودعا المسؤولين إلى تعزيز جهود مكافحة الفساد في مجال رأس المال واتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات التربح التي تقف وراءها استخدام القوة.

وتأتي تعليقات الرئيس الصيني عقب تعهد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني مؤخرا بتقديم مزيد من التحفيز لمواجهة تباطؤ الاقتصاد الصيني، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.