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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لسرعة كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سائق توكتوك داخل شنطة سفر، مخنوقا ومكبل اليدين والقدمين ووجود لاصق على فمه بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على حقيبة سفر ملقاة بأحد الشوارع الجانبية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن الحقيبة بداخلها جثة «حازم. م» في منتصف العقد الثاني من عمره، يعمل سائق دراجة نارية، به آثار خنق ومكبل اليدين والقدمين ووجود لاصق علي فمه، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ويكثف رجال الشرطة جهوههم لسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.