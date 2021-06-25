 مصرع 6 أشخاص وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم بصحراوي المنيا الغربي - بوابة الشروق
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مصرع 6 أشخاص وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم بصحراوي المنيا الغربي

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأحد 30 أبريل 2023 - 5:13 ص | آخر تحديث: الأحد 30 أبريل 2023 - 5:13 ص

شهدت محافظة المنيا، حادثا مروعا بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مصنع السكر بمركز ملوي، جنوب المحافظة، وهو تصادم سيارة ميكروباص وسيارة اخري نقل « تريله»،  ونتج عنه مصرع وإصابة 18 شخصا وتم نقلهم الى مستشفى ملوي التخصص.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، أخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين الاولي ميكروباص والثانية سيارة نقل  بالطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي،  وأسفر الحادث عن وقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين وتم نقلهم الي المستشفي للرعاية الصحية اللازمة.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف علي الفور الي موقع الحادث، وتبين مصرع 6 أشخاص وإصابة 12 اخرين، وتنوعت الإصابات ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعة باليد والساقين وما بعد الإرتجاج، وتم ايداع الجثث داخل مشرحة مستشفي ملوي التخصص والمصابين لتلقي العلاج اللازم.

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