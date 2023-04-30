الجيش السوداني يعلن الموافقة على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، الموافقة على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة، على أن تبدأ اعتبارا من انتهاء مدة الهدنة الحالية.

وجاء في بيان نشره الجيش عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "بناء على مساعي طلب الوساطة الأمريكية السعودية، وافقت القوات المسلحة لتمديد الهدنة لمدة 72 ساعة على أن تبدأ اعتبارا من انتهاء مدة الهدنة الحالية".

وتابع البيان "على الرغم من رصدنا لنوايا المتمردين بمحاولة الهجوم على بعض المواقع إلا أننا نأمل أن يلتزم المتمردون بمتطلبات تنفيذ الهدنة مع جاهزيتنا التامة للتعامل مع أي خروقات".

ومنذ ساعات قليلة، أعلنت قوات الدعم السريع، أنها وافقت على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة، اعتبارا من منتصف هذه الليلة.

وذكرت قوات الدعم السريع في بيان أن هذه الموافقة جاءت "استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية"، وذلك لـ"فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة".

وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت يوم الجمعة 72 ساعة إضافية.