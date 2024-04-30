عملية طعن تستهدف شرطيين وعددا من المارة قرب محطة للمترو شمال شرق لندن

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أعلنت وسائل إعلام بريطانية أن عدداً من الأشخاص أصيبوا، في هجوم بالسيف شنّه شاب في العاصمة البريطانية لندن قبل قليل.

وذكرت صحيفة «تليجراف» أن أربعة أشخاص أصيبوا في الهجوم بالقرب من محطة لمترو الأنفاق في لندن.

ينما أظهرت مقاطع مصورة، المشتبه به وهو يلوح بما يشبه السيف، بينما تعالى الصراخ وصيحات الرعب، قبيل إلقاء القبض عليه.

وأفاد سكان من المنطقة بأنهم استيقظوا على صراخ قوي جداً، ثم فوجئوا برجل «مغطى بالدماء» خارج منازلهم، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

كما أشارت إلى أن اثنين من ضباط الشرطة وأحد المدنيين أصيبوا بطعنات الرجل الثلاثيني.

وفي بيان لاحق، أوضحت الشرطة أنها تلقت بلاغاً باقتحام سيارة لأحد المنازل في منطقة ثورلو غاردن، وطعن مهاجم لعدة أشخاص.

كما أشارت إلى أن عناصرها أوقفت المشتبه به، لافتة إلى أنه يبلغ من العمر 36 عاماً.