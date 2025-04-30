توقعات بمشاركة عشرات الآلاف في مؤتمر الكنيسة البروتستانتية بألمانيا

تنطلق فعاليات المؤتمر التاسع والثلاثين للكنيسة البروتستانتية الألمانية في هانوفر اليوم الأربعاء وسط توقعات بحضور عشرات الآلاف من الزوار.

ومن المقرر افتتاح المؤتمر بقداسات في ساحة حقوق الإنسان وساحة الأوبرا في تمام الساعة الخامسة مساء، ثم يلقي الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير كلمة ترحيبية. وبعد ذلك، سيشارك رئيس الدولة أيضا في "أمسية لقاء" في وسط المدينة.

وتستمر فعاليات المؤتمر حتى يوم الأحد المقبل. ومن المقرر تنظيم حوالي 1500 فعالية في أكثر من 60 موقعا. ويتوقع المنظمون أن يصل عدد زائري البرنامج الرئيسي إلى 100 ألف زائر، في حين تتوقع الشرطة أن يصل عدد الزائرين يوميا إلى 150 ألف زائر. ويمكن حضور الفعاليات التي ستقام في وسط المدينة، بما في ذلك حفلات موسيقية كبرى، مجانا.

وإلى جانب القداسات والأحداث الثقافية، يستضيف مؤتمر الكنيسة أيضا ضيوفا رفيعي المستوى من الأوساط السياسية. ومن المتوقع أن يحضر الفعاليات - إلى جانب شتاينماير - المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس والمستشارة السابقة أنجيلا ميركل والرئيس الألماني السابق كريستيان فولف. ولم تتم دعوة ممثلي حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي أو حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الشعبوي للمشاركة في منتديات خلال المؤتمر.

وقال رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى، شتيفان فايل، قبل الافتتاح: "آمل أن نتمكن معا من إرسال إشارة قوية للتسامح والاحترام والتعايش الديمقراطي".