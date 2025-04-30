الأمين العام للأمم المتحدة يثني على بابا الفاتيكان الراحل في حفل تأبينه

أثني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على بابا الفاتيكان الراحل فرنسيس، ووصفه بأنه "رسول الأمل"، مضيفا أن مسؤولية العالم الآن هي "حمل هذا الأمل والمضي به قدما".

وأشاد جوتيريش، في حفل تأبين الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، برئيس الكنيسة الكاثوليكية الراحل.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "سيكون عالمنا مكانا أفضل بكثير إذا اتبعنا مثال حياته في الوحدة والتعاطف والتفاهم المتبادل من خلال أقوالنا وأفعالنا".

ودعا المجتمع الدولي إلى "”تجديد تعهدنا بالسلام والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية"، وهي القضايا التي كرس لها بابا الفاتيكان "كل لحظة من حياته الرائعة وغير العادية ".