ارتفاع الأسهم الأمريكية بفضل الأرباح ربع السنوية للشركات

سجلت الأسهم الأمريكية ارتفاعا بسيطا في تعاملات اليوم الثلاثاء مع استمرار الأرباح الأقوى من المتوقع للشركات في التراكم، في حين يقول الرؤساء التنفيذيون إنهم غير متأكدين من المدة التي يمكن أن يستمر فيها ذلك بسبب عدم اليقين بشأن تطورات الحرب التجارية للرئيس دونالد ترامب.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 6ر0% ليواصل ارتفاعه لليوم السادس على التوالي. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 300 نقطة أي بنسبة 7ر0% ، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 5ر0%.

وارتفع سهم هني ويل إنترناشونال بنسبة 4ر5% بعد إعلانها عن أرباح وإيرادات أفضل مما توقعه المحللون خلال الربع الأول من العام الحالي ليساعد في دفع السوق إلى أعلى.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة فيمال كابور: "على الرغم من أننا لم نلمس ذلك بعد في نتائجنا، فإننا ندرك أننا نواجه بيئة طلب عالمية غير مستقرة لما تبقى من عام 2025، وستعمل شركتنا بلا كلل، مستغلةً جميع الأدوات المتاحة لنا، لتحقيق أهداف عملائنا ومساهمينا".

وارتفع سهم شركة شيروين ويليامز بنسبة 8ر4% بعد أن تجاوزت أرباح شركة الدهانات والطلاء توقعات المحللين في الربع الأول. وصرحت الرئيسة التنفيذية هايدي بيتز بأن الشركة تتوقع استمرار ضعف بعض عملائها حتى النصف الثاني من هذا العام، لكنها أضافت أن شركتها تحصل على معظم موادها الخام من المناطق التي تُصنّع فيها. وقد يُساعد ذلك في تخفيف وطأة الرسوم الجمركية المحتملة.

كما هو الحال في السوق ككل، تأرجح سهم شركة الشحن والخدمات اللوجيستية الأمريكية يو.بي.إس بين الخسائر والمكاسب في بداية تعاملات اليوم بعد أن أعلنت عن أرباح فاقت توقعات المحللين للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. كما أعلنت الشركة أنها لن تحدث توقعاتها للعام الحالي ككل بسبب "حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي الحالية". كما تتوقع الشركة تسريح حوالي 20 ألف وظيفة وإغلاق 73 مبنى خلال العام الحالي في إطار جهودها لخفض التكاليف، والتي وصفتها الرئيسة التنفيذية كارول تومي بأنها "في الوقت المناسب تمامًا".

وانخفض سهم جنرال موتورز بنسبة 6ر0% على الرغم من إعلانها تحقيق أرباح ربع سنوية أفضل من التوقعات، في حين عدلت الشركة موعد مؤتمر هاتفي مع المستثمرين لمناقشة نتائجها وتوقعاتها لعام 2025 إلى يوم الخميس المقبل بسبب "التقارير الأخيرة المتعلقة بتحديثات السياسة التجارية".

وتذبذب أسهم شركة جيت بلو للطيران بين الخسائر والأرباح بعد أن صرحت الرئيسة التنفيذية جوانا جيراجتي بأن الشركة تُعدل توقعاتها المالية للعام بأكمله نظرًا "لحالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي". كما حققت الشركة أرباحًا أفضل من المتوقع للربع الأخير، وارتفع سهمها مؤخرًا بنسبة 7ر2%

وسجل سهم كوكاكولا ارتفاعًا بنسبة 8ر0% بعد إعلانها عن أرباح أفضل من المتوقع في الربع الأول، وقولها إن تأثير الرسوم الجمركية على أعمالها من المرجح أن يكون تحت السيطرة