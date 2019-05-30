يحيي الثنائي أوكا وأورتيجا، اليوم الخميس، حفلًا غنائيًا بأحد الخيم الرمضاية بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن يقدمون خلاله مهرجان «لغة العيون» لأول مرة، والذي طرح مؤخرا وتخطي الـ10 ملايين مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، وهو من كلمات محمد الفنان، وألحان فيلو وأورتيجا ومحمد الفنان، وتوزيع أوكا.

كما سيقومون بتقديم مجموعة متنوعة من أغانيهم في الحفل، الذي سيبدأ في الساعة الحادية عشر مساء ومنها، «ألعب يالا»، و«دلع بنات»، و«هنولع»، و«المارد»، و«النية صافية»، و«الناس عايزة إيه»، و«لما عم الحاج يعدي»، و«الجنس الناعم»، و«أنا كداب»، و«هاتي بوسة يا بت».

يذكر أن الثنائي أوكا وأورتيجا شركا لأول مرة في السباق الرمضاني، من خلال أغنية «كله في الأونطة» بمسلسل «طلقة حظ» الذي يقوم ببطولته مصطفي خاطر، آيتن عامر، هبة مجدي، إيمي سالم، محمد أنور، إنعام سالوسة، محمود حافظ، ميرنا نور الدين، خالد أنور، إخراج أحمد خالد أمين.