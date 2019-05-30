الصين ترفع نسبة الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية

أعلنت الصين أنها ستزيد من الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الأمريكية في إطار جولة جديدة من الحرب التجارية الدائرة بين البلدين.

وقالت وزارة التجارة في بكين اليوم الخميس، إن ذلك يأتي كمعاملة بالمثل لما فرضته واشنطن من قبل من رسوم جمركية على البضائع الصينية، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية الصينية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة المقبلة بالتوقيت المحلي (الساعة الرابعة عصر الغد بتوقيت وسط أوروبا).

وأضافت الوزارة أن قيمة الرسوم الجمركية الجديدة ستؤدي إلى رفع القيمة الإجمالية للرسوم الصينية على المنتجات الأمريكية بمقدار ستين مليار دولار، ستطبق على ما مجموعه 5140 منتجا أمريكيا.

تأتي هذه العقوبات التي أعلنت الصين عنها منتصف الشهر الجاري عقب رفع واشنطن مؤخرا للرسوم الجمركية على البضائع الصينية من نسبة 10 % إلى 25 % ليصل مجموعها حاليا إلى 200 مليار دولار.

ازداد حجم التوتر في المجال التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم بصورة ملحوظة مؤخرا، حيث أوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب تلك العقوبات الجمركية بوضع عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" على "القائمة السوداء".

وتهدد الصين بقطع إمداد الولايات المتحدة بالمعادن النادرة، وقدرها 17 معدنا تستخدم بصورة خاصة في صناعة التكنولوجيا العالية المتعلقة بالهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب والشاشات وغيرها من الأجهزة الكهربائية أو منشآت توليد الطاقة عن طريق الرياح ومكونات السيارات.

وتستورد الولايات المتحدة 80 % من احتياجاتها من هذه المعادن من الصين.