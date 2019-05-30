كامل الوزير يتابع عمليات إنشاء 3 كباري بالدقهلية

قام اللواء كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات بزيارة إلى محافظة الدقهلية؛ في جولة لمتابعة عمليات الإنشاء لثلاث كباري في زمام محافظة الدقهلية، وهى (صهرجت الكبري، وبشلا التابعين لمركز ميت غمر، وطنامل بمركز اجا).

واستقبل محافظ الدقهلية وزير النقل، بعد ان أنهى الثانى زيارتة لمحافظة القليوبية لتفقد عدة مشاريع بها.

يذكر أن كوبري صهرجت الكبرى التابع لمركز ميت غمر بالدقهلية؛ أن عملية إنشاء الكوبري، وتم وضع حجر أساس لانشاءه في شهر ديسمبر من عام 2017 بتكلفة 240 مليون جنيه.

حيث أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، يرافقه محافظا القليوبية والدقهلية، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير، ورفع كفاءة طريق بنها - المنصورة بطول 73 كم، وأعمال تنفيذ عدد 5 كبارى علوية على الطريق وهى كبارى (كفر شكر وصهرجت وبشلا وطنامل واسنيت) بتكلفة إجمالية 1.236 مليار جنيه.

وصرح وزير النقل أن مشروع تطوير طريق بنها - المنصورة يعد استكمالا لرفع كفاءة محاور النقل بمحافظات الدلتا، ويشمل رفع كفاءة وصيانة وإعادة رصف الطريق الحالي، وإنشاء طبقات رصف جديدة ، وجميع أعمال التأمين والسلامة من إنشاء، وتطوير دورانات للخلف، وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى والأجناب.

كما أن الكبارى التي يتم إنشائها وتنفيذها ستساهم في القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذا الطريق الحيوي، مضيفا أن المشروع سيخدم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره.