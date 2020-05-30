قبرص توافق على تسليم عضو في «حزب الله» للولايات المتحدة

أمرت المحكمة العليا في قبرص بتسليم رجل يُشتبه بأنه عضو في "حزب الله" اللبناني إلى الولايات المتحدة، حيث سيحاكم بتهمة غسل الأموال.

وأيدت المحكمة العليا القرار الذي أصدرته محكمة لارنكا في 27 سبتمبر 2019 بتسليم المشتبه به، الذي عرفته المحكمة فقط باسمه الأخير "دياب"، وكان قد تقدم بطلب استئناف على القرار، وفقا لصحيفة "سايبرس ميل" القبرصية.

ووجهت سلطات ولاية فلوريدا للمشتبه به في أكتوبر 2016 اتهامات تتعلق بغسل الأموال، والتآمر لغسل 100 ألف دولار حصول عليها من فعل غير قانوني، وتحويل الأموال دون إذن، والاستخدام غير القانوني لجهاز راديو ثنائي الاتجاه.

واتهم المشتبه به، بصفته عضواً في حزب الله اللبناني الذي تعتبره الولايات المتحدة منظّمة إرهابيّة، بالتآمر مع شخصين آخرين في عام 2014 لغسل أموال مصدرها بيع المخدّرات، بحسب الصحيفة.

واعتُقل دياب في مارس 2019 في مطار لارنكا بقبرص، لدى وصوله من لبنان، حيث ألقت الشرطة القبض عليه بناءً على مذكرة اعتقال أمريكية بحقه.