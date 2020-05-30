 ليفاندوفسكي وجنابري يقودان بايرن ميونيخ أمام دوسلدورف في الدوري الألماني - بوابة الشروق
السبت 30 مايو 2020 6:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

ليفاندوفسكي وجنابري يقودان بايرن ميونيخ أمام دوسلدورف في الدوري الألماني

شريف أبوحمد
نشر فى : السبت 30 مايو 2020 - 5:50 م | آخر تحديث : السبت 30 مايو 2020 - 5:50 م

أعلن هانز فليك المدير الفني الألماني لبايرن ميونيخ، عن تشكيل فريقه لمباراة فورتونا دوسلدورف التي ستقام مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز ارينا ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني.

ويتواجد بايرن في صدارة البوندسليجا وبرصيده 64 نقطة، فيما يتواجد دوسلدورف وبرصيده 27 نقطة عند المركز ال16.

وجاء تشكيل بايرن كالآتي للمباراة:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بنجامين بافارد- لوكاس هيرنانديز - ألابا- ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: ليون جوريتسكا-  كيميتش- كومان.

خط الهجوم: سيرجي جنابري - روبرت ليفاندوفسكي- توماس مولر.

وإليكم تشكيل دوسلدورف

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك