ليفاندوفسكي وجنابري يقودان بايرن ميونيخ أمام دوسلدورف في الدوري الألماني

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أعلن هانز فليك المدير الفني الألماني لبايرن ميونيخ، عن تشكيل فريقه لمباراة فورتونا دوسلدورف التي ستقام مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز ارينا ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني.

ويتواجد بايرن في صدارة البوندسليجا وبرصيده 64 نقطة، فيما يتواجد دوسلدورف وبرصيده 27 نقطة عند المركز ال16.

وجاء تشكيل بايرن كالآتي للمباراة:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بنجامين بافارد- لوكاس هيرنانديز - ألابا- ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: ليون جوريتسكا- كيميتش- كومان.

خط الهجوم: سيرجي جنابري - روبرت ليفاندوفسكي- توماس مولر.