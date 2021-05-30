الفلبين تسجل 7058 إصابة جديدة و139 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد، تسجيل 7 آلاف و58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و223 ألفا و627 إصابة.

كما سجلت وزارة الصحة على مدار أمس، 139 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 20 ألفا و860 شخصا.. حسبما ذكرت صحيفة "فلبين ستار" المحلية.

وتعافى خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 آلاف و852 شخصا، ليرتفع عدد إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليون و149 ألفا و10 أشخاص.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الفلبين 53 ألفا و757 شخصا.