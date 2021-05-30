تقارير: إقالة محافظ المركزي الإيراني بعد قبول ترشحه للانتخابات الرئاسية

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أفادت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم الأحد بأنه تمت إقالة محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي من منصبه، وذلك بعد قبول أوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر القادم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول لمستمعيه عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "كلوب هاوس" أمس أن الرئيس حسن روحاني لديه مخاوف من تأثير حملة همتي الانتخابية على الأسواق المالية، وأشار إلى إمكانية استبداله.

وهمتي هو واحد من سبعة مرشحين فقط وافق مجلس صيانة الدستور في إيران على خوضهم للانتخابات المقررة في 18 حزيران/يونيو.

ورفض المجلس أكثر من 98% ممن تقدموا للترشح والذي بلغ عددهم 529 مرشحا، بما في ذلك الـ 40 سيدة اللاتي تقدمن بأوراق الترشح.