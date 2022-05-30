الطقس الحار بجنوب سيناء يدفع المواطنين للذهاب إلى الشواطئ

تشهد مدن محافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة مع رياح متقطعة، إذ بلغت نسبة الرطوبة بمدينة الطور عاصمة المحافظة 38 %، بينما بلغت سرعة الرياح 35 كيلو مترا في الساعة، طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وأقبل المواطنين على الشواطئ هربًا من الحر.



وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن مدن المحافظة يسودها طقسًا شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا، موضحًا أن جميع الطرق الدولة تعمل بشكل طبيعي، وجرى التنسيق مع إدارة المرور بنشر دوريات مرورية على طول الطرق الدولية مع تفعيل الرادارات للحد من سرعة السيارات تجنبًا لحدوث أي حوادث.



وأوضح المركز، في بيان له اليوم، أن حالة البحر بخليجي السويس والعقبة مستقرة، وبلغ متوسط ارتفاع الموج بهما من 1,5 متر إلى 2,25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وجميع الموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي.

وأشار البيان، إلى أنه جرى تكثيف الدوريات على الشواطئ العامة بجميع المدن، و زيادة أعداد المنقذين على الشواطئ؛ نظرًا لتوافد المواطنين ورواد المحافظة على الشواطئ العامة بمدن المحافظة هربًا من الحرارة، والاستمتاع بمياه البحر.



وبلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء، اليوم الاثنين، طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية 32 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة، وبلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة رأس سدر 36 درجة، والصغرى 21 درجة، وفي نويبع 36 – 24، وطابا 35 –24، وسانت كاترين 31 –14، وشرم الشيخ 38 –26.