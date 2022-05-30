ضبط 15 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء مؤمن سعيد مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 15060مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 3238 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و134 مخالفة سير بدون تراخيص، 23 مخالفة لشروط التراخيص و11 مخالفة موقف عشوائي، و8 دراجات نارية مخالفة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.