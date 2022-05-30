 حاكم لوهانسك: القوات الروسية تدخل مدينة سيفيرودونيتسك المحاصرة - بوابة الشروق
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حاكم لوهانسك: القوات الروسية تدخل مدينة سيفيرودونيتسك المحاصرة

د ب أ
نشر في: الإثنين 30 مايو 2022 - 11:39 م | آخر تحديث: الإثنين 30 مايو 2022 - 11:39 م
دخلت القوات الروسية مدينة سيفيرودونيتسك المتنازع عليها شرقي أوكرانيا اليوم الاثنين، وذلك وفقا لمصادر أوكرانية.

وكتب سيرهي هايداي حاكم إقليم لوهانسك على  قناته عبر تطبيق تلجرام، " لقد اندلع قتال في الشوارع"، ونصح سكان المدينة بالبقاء في ملاجئ الطوارئ.

يشار إلى أن سيفيرودونيتسك كانت هدفا للهجمات الروسية لعدة أشهر. وتعتبر المدينة آخر نقطة لا يزال يسيطر عليها الجيش الأوكراني في إقليم لوهانسك.

وفي وقت مبكر اليوم الاثنين، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن القوات الروسية لا تزال تقاتل على مشارف المدينة وفي الضواحي.

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