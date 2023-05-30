بايدن يعرب عن تفاؤله بإقرار الكونجرس قانونا لرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تفاؤله بشأن تمرير الكونجرس مشروع قانون هذا الأسبوع لرفع سقف ديون الحكومة الأمريكية لتجنب التخلف عن سداد ديونها.

وقال بايدن -في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء- "لن أقول أبدًا إنني متأكد ما سيفعله الكونجرس لكني أشعر أنني بحالة جيدة"، مضيفا أنه تحدث مع عدد من البرلمانيين، وكذلك زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل وكثيرين آخرين، والوضع يبدو جيدا.

كان بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي قد أعلنا، السبت الماضي، أنهما توصلا إلى اتفاق لرفع سقف الدين العام ومنع أكبر اقتصاد في العالم من التخلف عن سداد ديونه.

يشار إلى أن هذه الاتفاقية تحتاج إلى موافقة الكونجرس ويوقعها بايدن كقانون قبل 5 يونيو، وهو التاريخ المحدد للولايات المتحدة للوصول إلى سقف الدين العام.

ومن المقرر أن يناقش الكونجرس الصفقة هذا الأسبوع، وسيصوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون على تلك الصفقة يوم الأربعاء، على أن يصوت عليها لاحقًا مجلس الشيوخ، الذي يتمتع فيه الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة.