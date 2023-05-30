بكين تحث واشنطن على الوفاء بوعدها بتدمير مخزون الأسلحة الكيميائية

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حث متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية الولايات المتحدة يوم الاثنين على الوفاء بالتزاماتها والالتزام باتفاقية الأسلحة الكيميائية من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة.

وأدلى تان كيفي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي أثناء تناول ادعاء الولايات المتحدة بتدمير مخزونها من الأسلحة الكيميائية بحلول خريف هذا العام، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقال تان إنه منذ دخول اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ قبل 26 عاما، تم القضاء على أكثر من 99% من مخزونات الأسلحة الكيميائية في العالم. وأكملت سبع من الدول الثمانية التي أعلنت عن مخزونات الأسلحة الكيميائية تدمير أسلحتها الكيميائية.

وقال تان أيضا إن عملية تدمير الأسلحة الكيميائية اليابانية المتروكة في الصين متأخرة بشدة، وإن خطة التدمير تأخرت عدة مرات.

وأشار تان إلى أن الصين تحث اليابان على تكثيف الإجراءات لضمان التدمير المبكر لهذه الأسلحة الكيميائية المتروكة بطريقة نظيفة وشاملة.