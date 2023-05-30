شذى حسون تحتفل بنجاح أحدث أغانيها باللهجة المصرية «حلم عمري» في القاهرة (صور)

احتفلت المطربة شذى حسون بنجاح أحدث أغانيها باللهجة المصرية التي تحمل اسم "حلم عمري"، خلال مؤتمر صحفي أقيم مساء أمس، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وأعربت عن سعادتها بتواجدها في مصر، قائلة: "مصر بلد الفن الأصيل، وأي فنان يجب أن يكون له بصمة بها، وأحببت أن أطلق أولى أغاني ألبومي الجديد باللهجة المصرية، ولم أكن أتوقع أن تحقق كل هذه الأصداء القوية بعد أيام قليلة من طرحها".

وأوضحت أن أغنية "حلم عمري" تعد ثاني تجاربها في الغناء باللهجة المصرية، فسبق وتعاونت مع المطرب محمد قماح في أغنية "كلمة حلوة"، التي صدرت قبل عامين.

وأشارت إلى أن فيديو كليب الأغنية تطلب مجهودا كبيرا في تحضيره، خاصة أنه يشبه الفيلم القصير، فهو يجمع بين الحركة والقصة الرومانسية، حيث يبرز قوة الحب وقدرته على مواجهة أي صعوبات، مضيفة إلى أن التصوير تم في لبنان في شهر رمضان الماضي بدلا من مصر؛ لأن الوضع بها كان أسهل تقنيا.

وتحدثت خلال المؤتمر عن نيتها في العودة إلى التمثيل، قائلة: "مستعدة أن أخوض تجربة التمثيل مجددا في حال توافر سيناريو جيد"، منوهة بأنها تلقت عروض كثيرة أثناء وجودها في مصر، لكنها لم تستقر على أي منها حتى الآن.

وذكرت أنها شاركت من قبل في عملين دراميين، هما: المسلسل العراقي "رسائل من رجل ميت" عام 2008، والمسلسل الخليجي "يا مالكا قلبي" عام 2013.

وأكدت أن عودتها للتمثيل لن تأخذها من الغناء، فهي بالأساس مطربة، وهناك الكثير من المطربين والمطربات اتجهوا لمجالات فنية أخرى، ولم تؤثر على مسيرتهم، بل أضافت لهم كثيرا، وزادت من نجاحهم.

وأشارت إلى أنها تتمنى التعاون مع الفنان محمد رمضان والفنان تامر حسني؛ لأنهما من أهم النجوم المصريين المتواجدين على الساحة الفنية في الوقت الحالي سواء على مستوى الغناء أو التمثيل.

كما كشفت عن تحضيرها للدورة الأولى من مهرجان العراق أوردز، المقرر إقامتها بمدينة بغداد قريبا، قائلة: "الهدف من إقامة هذا المهرجان هو تغيير نظرة العالم للعراق، حيث أصبح بلدا أمنا ومستقرا، إلى جانب الاحتفاء بالأعمال الدرامية والسينمائية والغنائية الناجحة، وتكريم رموز الفن في جميع أنحاء الوطن العربي".