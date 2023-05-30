الولايات المتحدة والسعودية ترحبان بتمديد وقف إطلاق النار في السودان

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية باتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام.



وقال المكتب الأمريكي للشئون الإفريقية، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن تمديد الاتفاق سوف يتيح الوقت لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية في السودان.



وقد أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أن ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقعوا الليلة الماضية، في مدينة جدة، على تمديد لاتفاقية 20 مايو لفترة قصيرة لمدة خمسة أيام يتم خلالها وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية لإتاحة مزيد من الوقت للجهات الإنسانية للقيام بعملهم الحيوي.



يذكر أن النزاع بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي؛ أسفرعن مقتل المئات ونزوح 1.4 مليون شخص داخليا، ولجوء نحو 350 ألفا آخرين إلى دول الجوار.