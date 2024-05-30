استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور للجملة، فى بداية تعاملات اليوم الخميس 30 مايو 2024.

- وجاءت أسعار الخضروات وفقا لموقع سوق العبور للجملة كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4.5 إلى 14 جنيها.

وثبتت أسعار البصل ليتراوح الكيلو بين 4.5 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

وثبتت أسعار الجزر لتتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات.

واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 8 إلى 14 جنيها.

وثبت سعر الباذنجان ليتراوح بين 9 إلى 13 جنيها.

واستقر سعر الفلفل الرومي ليترواح بين 5 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الحامى ليتراوح بين 3.4 إلى 7.5 جنيه.

وثبتت أسعار الملوخية لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.

واستقرت أسعار البامية لتتراوح بين 20 إلى 30 جنيها.

- وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقرت أسعار البرتقال الصيفي ليترواح بين 4.5 إلى 6.5 جنيه.

وثبتت أسعار اليوسفي ليتراوح بين 5 إلى 13 جنيها.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 15 إلى 21 جنيها.

واستقر سعر العنب البناتى ليترواح بين 15 إلى 27 جنيها

وثبت سعر التفاح البلدي ليترواح بين 15 إلى 31 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 20 إلى 30 جنيها.

واستقرت أسعار الفراولة لتترواح بين 15 إلى 25 جنيها.

وثبت سعر الكانتلوب ليترواح بين 7 إلى 11 جنيها.

واستقرت أسعار المانجو البلدى لتترواح بين 10 إلى 25 جنيها.

استقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.

وثبت سعر الخوخ البلدى 5جنيهات ليتراوح بين 15 إلى 30 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة.