اعتمد محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، نتائج الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بنسبة نجاح بلغت ٨٤.٧ %، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٢٦٠ طالب وطالبة، وحضر منهم ١٨٥٥٤٥ طالب وطالبة، ونجح منهم ١٥٧٣٣٦.
كما اعتمد نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٣.٨%، ونتائج اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٩١%، ونتائج المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.٦ %، ونتائج امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٤%، ونتائج امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٦٢.٣ %.
من جانبه، أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن إدارة القاهرة الجديدة التعليمية حققت المركز الأول بنسبة نجاح ٩٧.٣٥ %، تلتها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح ٩٧.٢٩ %، وحصلت إدارة المعصرة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح ٩٦%.
وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غداً عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة عبر الرابط: www.cairo.gov.eg.