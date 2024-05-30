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محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثاني للشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 84.7%

محمد عبد الناصر
نشر في: الخميس 30 مايو 2024 - 2:41 م | آخر تحديث: الخميس 30 مايو 2024 - 2:41 م

اعتمد محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، نتائج الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بنسبة نجاح بلغت ٨٤.٧ %، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٢٦٠ طالب وطالبة، وحضر منهم ١٨٥٥٤٥ طالب وطالبة، ونجح منهم ١٥٧٣٣٦.

كما اعتمد نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٣.٨%، ونتائج اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٩١%، ونتائج المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.٦ %، ونتائج امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٤%، ونتائج امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٦٢.٣ %.

من جانبه، أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن إدارة القاهرة الجديدة التعليمية حققت المركز الأول بنسبة نجاح ٩٧.٣٥ %، تلتها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح ٩٧.٢٩ %، وحصلت إدارة المعصرة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح ٩٦%.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غداً عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة عبر الرابط: www.cairo.gov.eg.

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